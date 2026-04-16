Совет ЕС рассмотрит 21 апреля вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 млрд евро

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, который будет заседать 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 млрд евро на 2026-2027 годы и о 20-м пакете санкций против РФ, объявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

В соцсети Х в четверг она заявила о дальнейшем "увеличении помощи Украине, усилении давления на Россию".

"Европа активизируется. На днях Германия и Украина заключили соглашение о поставках оружия на 4 млрд евро, Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете поставок беспилотников, а Нидерланды пообещали выделить 200 млн евро наряду с другими взносами", - написала Каллас.

"Что касается ЕС, то настало время разблокировать кредит в размере 90 млрд евро и продвинуться вперед с 20-м пакетом санкций. Совет по иностранным делам рассмотрит этот вопрос на следующей неделе", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

