Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций в отношении РФ и кредит на 90 млрд евро для Украины благодаря тому, что Венгрия перестала блокировать меры, сообщает в среду ЭФЭ со ссылкой на кипрское председательство в Евросовете.

"Оба эти решения приняты на уровне постпредов стран ЕС. Теперь пройдет письменная процедура по их окончательному утверждению", - пишет агентство.

Ожидается, что в четверг процесс одобрения обоих предложений завершится.

ЭФЭ не уточняет, какие меры войдут в 20-й пакет санкций. Однако некоторые западные СМИ ранее сообщали, что он будет заметно менее масштабным, чем предполагалось изначально: предполагается, что страны отказались от ряда планировавшихся изначально мер против нефтяного сектора.

ЕС Венгрия Украина
