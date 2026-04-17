Около сотни мертвых тюленей обнаружены на казахстанском побережье Каспия

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Около сотни туш мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана, причины их гибели выясняются, сообщил комитет рыбного хозяйства Минсельхоза.

Согласно сообщению, 17 апреля в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружены 97 туш тюленей, выброшенных на побережье.

Установлено, что смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье они вынесены западным штормовым ветром недавно.

Эксперты проводят отбор проб для установления предварительной причины гибели.

Мониторинг побережья продолжается.