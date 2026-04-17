Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от ядерной программы бессрочно

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Тегеран в полной мере остановит свою ядерную программу на бессрочный период.

Согласно Bloomberg, в интервью агентству, отвечая на вопрос о возможном моратории для Ирана на ядерную программу на 20 лет, Трамп сказал: "Это будет не на годы, это на неограниченный срок".

Он вновь отметил, что ожидает скорого заключения соглашения с Ираном, подчеркнув, что "большинство положений согласовано".

Между тем, в Тегеране ранее заявляли, что не намерены отказываться от своей ядерной программы, однако Тегеран не против обсуждения с Вашингтоном способов и уровня обогащения урана.

Комментариев Тегерана по поводу слов Трампа о возможных положениях соглашения между Ираном и США пока не поступало.