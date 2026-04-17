МИД Ирана призвал осторожно относиться к появляющимся в СМИ заявлениям "врагов"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона советует осторожно относиться к заявлениям ее оппонентов, считает, что они нацелены на привлечение интереса СМИ, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Людям и СМИ следует не обращать внимание на то, как ведут себя наши враги в медиа-пространстве. Они уже неоднократно за сутки

делали взаимоисключающие заявления. Это нацелено на то, чтобы создавать шумиху в СМИ", - приводят его слова иранские СМИ.

Он не уточнил, о каких именно заявлениях в данном случае идет речь.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет готов передать Вашингтону запасы обогащенного урана и навсегда отказаться от ядерной программы.

Тегеран пока не комментировал эти заявления, однако ранее заверял, что не откажется от права на мирный атом и не намерен отдавать США обогащенный уран.

