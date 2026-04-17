Поиск

Парижская конференция по Ормузскому проливу потребовала от сторон конфликта свободного судоходства

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу о требовании около сорока государств о "немедленном и безоговорочном полном открытии" Ормузского пролива всеми сторонами.

"Мы требуем восстановления условий свободного прохода, действовавших до войны, и полного соблюдения морского права. Мы все выступаем против любых ограничений, любого режима конвенций, которые на практике будут представлять собой попытку приватизации пролива, и, очевидно, против любой системы пошлин", - сказал французский президент после проведения международной конференции по открытию Ормузского пролива.

Вместе с ним в итоговой пресс-конференции в Елисейском дворце приняли участие британский премьер Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Пресс-конференцию транслировали французские СМИ.

"Мы, конечно, приветствуем прекращение огня между Ираном и Соединенными Штатами. Мы также приветствуем недавно объявленное прекращение огня в отношении Ливана, которое должно соблюдаться на практике, и мы также приветствуем объявление о возобновлении работы Ормузского пролива, которое было решено Ираном в обмен на прекращение огня", - заявил Макрон.

Он также объявил об усилении и ускорении уже предпринимаемых и скоординированных с Великобританией усилий по созданию "нейтральной миссии, полностью независимой от воюющих сторон, для сопровождения и обеспечения безопасности торговых судов, следующих транзитом через Персидский залив". На следующей неделе в Лондоне пройдет совещание по соответствующему планированию.

Как сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп, иранская сторона дала согласие никогда впредь не закрывать Ормузский пролив. "Иран согласился никогда снова не закрывать Ормузский пролив. Он больше не будет использоваться в качестве оружия против всего мира", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Иранская сторона ранее в пятницу объявила, что открывает движение судов через Ормузский пролив до завершения соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Франция Иран США Ормузский пролив Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1735 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов