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Аэропорт в Кувейте остановил работу из-за атаки БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Кувейта объявило об остановке работы международного аэропорта страны после атаки БПЛА, сообщает кувейтское агентство KUNA.

Рейсы будут перенесены в другие аэропорты

Атака, совершенная в ночь на 3 июня, привела к значительному повреждению зданий аэропорта, сообщает Минобороны Кувейта. Несколько граждан были ранены.

Пострадавший от дронов терминал только 1 июня возобновил работу после предыдущей атаки, которая произошла в конце февраля.

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Кувейт Минобороны
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