Цена нефти Brent превысила $97 за баррель

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нефть дорожает третий день подряд на фоне растущих сомнений экспертов в возможности скорого заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения, которое позволило бы остановить военный конфликт на Ближнем Востоке и возобновить судоходство через Ормузский пролив.

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным CENTCOM, перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и еще три по Бахрейну, все они не достигли своих целей.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $97,05 за баррель, что на $1,05 (1,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,02 (1,07%) до $96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,05 (1,12%) до $94,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,6 (1,74%) до $93,76 за баррель.

Иранские СМИ сообщили накануне, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном. Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном в высоком темпе продолжаются.

"Разногласия между США и Ираном показывают, что до заключения какого-либо соглашения, которое привело бы к нормализации поставок нефти, еще довольно далеко, - отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Риск дальнейшего роста цен сохраняется, особенно по мере приближения третьего квартала - периода, который традиционно характеризуется более высоким спросом на энергоресурсы".

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 6,75 млн баррелей.