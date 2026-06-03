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Что случилось этой ночью: среда, 3 июня

Иран и США обменялись ударами, беспилотники атаковали Мичуринск, Израиль и Ливан достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВМС США нанесли удары по иранскому острову Кешм и танкеру M/T Lexie, следовавшему к острову Харк в Персидском заливе. КСИР заявил об ответных ударах по связанному с США судну Panaya, командному центру 5-го флота ВМС США, а также американской базе в одной из стран Ближнего Востока. CENTCOM информацию о поражении объектов США не подтвердил.

- Семь человек погибли, 11 пострадали в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в городе Енакиево ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

- Над Ленинградской областью в течение ночи сбили 50 беспилотников. Еще 13 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.

- Минфин США объявил о введении санкций в отношении крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex. Под ограничения также попали торговые площадки Wallex, Bitpin и Ramzinex.

- Дональд Трамп потребовал от Ирана письменного закрепления уступок по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, сообщил ABC News со ссылкой на источники.

- Израиль и Ливан достигли прогресса в ходе четвертого раунда переговоров в Вашингтоне, сообщил Госдеп. Переговоры продолжатся в среду.

- Хоккейный клуб "Ванкувер Кэнакс" сообщил о подписании контракта с российским нападающим Ильей Сафоновым. Соглашение рассчитано на сезон 2026/27.

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