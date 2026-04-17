Поиск

Три моряка пострадали при пожаре на авианосце "Эйзенхауэр" в США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На американском атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower, находящемся на судоверфи в Портсмуте в штате Вирджиния, произошел пожар, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов со ссылкой на представителя ВМС США.

По имеющимся данным, пожар случился еще во вторник. О причинах пожара и месте его возникновения на борту авианосца не сообщается. В результате пожара пострадали три моряка, которым была оказана медицинская помощь.

Авианосец USS Dwight D. Eisenhower находится на верфи ВМС США в Портсмуте уже 16 месяцев, прибыв туда в январе прошлого года для проведения планового глубокого технического обслуживания после многомесячного пребывания в составе 5-го оперативного флота США на Ближнем Востоке.

Плановое техническое обслуживание включает в себя комплексные работы по модернизации силовых установок авианосца, обновлению жилых помещений экипажа и ремонту систем обеспечения палубной авиации, отмечали ранее в ВМС США.

ВМС США Вирджиния США пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

