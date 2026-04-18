СМИ узнали, что Иран по-прежнему располагает тысячами ракет и ударных дронов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В арсенале Ирана по-прежнему имеются тысячи баллистических ракет и ударных беспилотников, несмотря на их большой расход в ходе боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает в субботу издание Business Insider со ссылкой на главу американской военной разведки.

По данным издания, директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) генерал-лейтенант Джеймс Адамс, сообщил в четверг американским законодателям, что у Ирана "остаются тысячи" ракет и ударных беспилотников, которые представляют угрозу для вооруженных сил США и их союзников на Ближнем Востоке.

В ходе дачи показаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам Адамс сказал, что Ирану удалось сохранить значительную часть боеприпасов, несмотря на их активное применение в ходе боевых действий.

Business Insider отмечает, что количество оставшихся у Ирана ракет и беспилотников неизвестно, но, судя по показаниям Адамса, его арсенал по большей части цел, оружие может находиться в укрепленных подземных хранилищах. По словам представителей Пентагона, Иран десятилетиями тайно складировал многие виды вооружений в специально созданных горных туннелях, пишет издание.

Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в четверг заявил, что Иран выкапывает оставшиеся ракеты и пусковые установки, расчищая заваленные в ходе бомбардировок входы в подземные туннели. Спутниковые снимки показали, что Тегеран проводит земляные работы на базах, по которым ранее были нанесены удары, отмечает издание.

Если переговоры США с Ираном не увенчаются успехом и война возобновится, оставшиеся у Ирана ракеты и беспилотники могут представить серьезную угрозу для американских сил, участвующих в морской блокаде иранских портов и операциях по разминированию Ормузского пролива, подытоживает Business Insider.