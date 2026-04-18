UKMTO сообщило об обстреле иранскими катерами танкера вблизи Омана

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Британское управление морских торговых операций (UKMTO) в субботу сообщило об атаке иранских катеров на танкер, который находился в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана.

По данным управления, капитан танкера сообщил, что два катера без какого-либо предупреждения по радио открыли огонь по кораблю.

В результате обстрела никто из членов экипажа корабля не пострадал. Танкер сейчас находится в безопасности, отмечает UKMTO.