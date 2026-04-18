UKMTO сообщило об обстреле иранскими катерами танкера вблизи Омана

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Британское управление морских торговых операций (UKMTO) в субботу сообщило об атаке иранских катеров на танкер, который находился в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана.

По данным управления, капитан танкера сообщил, что два катера без какого-либо предупреждения по радио открыли огонь по кораблю.

В результате обстрела никто из членов экипажа корабля не пострадал. Танкер сейчас находится в безопасности, отмечает UKMTO.

Хроника 28 февраля – 18 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман Иран UKMTO Великобритания
СМИ узнали, что Иран по-прежнему располагает тысячами ракет и ударных дронов

ВМС США перехватили 21 связанное с Ираном судно с начала блокады

Иран отзывает соглашение по ограниченному коммерческому транзиту через Ормузский пролив

Главы МИД РФ и Турции проводят встречу в Анталье

Иран открыл часть воздушного пространства для гражданских рейсов

 Иран открыл часть воздушного пространства для гражданских рейсов

Магнитная буря началась на Земле

Cпикер парламента Ирана пообещал закрыть Ормузский пролив, если США не снимут блокаду его портов

Что случилось этой ночью: суббота, 18 апреля

Минфин США разрешил покупку некоторых грузов российской нефти

 Минфин США разрешил покупку некоторых грузов российской нефти

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

 Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1747 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9043 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов