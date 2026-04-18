Иран открыл часть воздушного пространства для гражданских рейсов

Возобновлена работа некоторых аэропортов

Архивное фото
Фото: Agoes Rudianto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Иран в субботу впервые с 28 февраля, когда началась американо-израильская операция против страны, открыл часть воздушного пространства, сообщает иранская Организация гражданской авиации.

"Некоторые секторы воздушного пространства и несколько аэропортов открыты в субботу с 07:00 местного времени (06:30 по Москве)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, в частности, вновь разрешен пролет международных рейсов над восточной частью Ирана.

Что касается возобновления работы аэропортов, это будет происходить постепенно и зависеть от технической готовности, а также от оперативной готовности как гражданского, так и военного сектора предоставлять услуги пассажирам.

Иран
