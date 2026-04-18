Иран отзывает соглашение по ограниченному коммерческому транзиту через Ормузский пролив

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана в субботу восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе, сообщил генштаб иранской армии.

"Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба.

Ранее в субботу председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт, если США продолжат блокировать иранские порты.