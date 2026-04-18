МИД Индии вызвал посла Ирана после атаки на суда в Ормузском проливе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Индии в субботу сообщили, что вызвали посла Ирана в Дели Мохаммада Фатали из-за инцидента с обстрелами двух судов, шедших под флагом Индии, в Ормузском проливе, пишет The Times of India.

"Во время встречи замглавы МИД Индии Викрам Мисри выразил послу обеспокоенность со стороны Индии", - приводит газета выдержки из заявления внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Мисри призвал Иран как можно скорее оказать помощь направляющимся в Индию судам.

Согласно The Times of India, два танкера, на борту которых находилось около 2 млн баррелей иракской нефти, ранее в субботу попали под обстрел при попытке пройти через Ормузский пролив. Отмечается, что моряки не пострадали, повреждений судов нет.

Накануне иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива продолжится до заключения финального соглашения о перемирии.

В субботу генштаб иранской армии заявил, что принял решение восстановить строгий контроль за передвижением судом в Ормузском проливе.