Иран воспрепятствовал прохождению двух нефтяных танкеров через Ормузский пролив

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана в воскресенье не дали двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim.

Танкеры, шедшие под флагами Анголы и Ботсваны, были вынуждены изменить курс после того, как они получили указание иранских вооруженных сил, отметило агентство, добавив, что это явилось ответом на продолжающуюся морскую блокаду Ирана со стороны США.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что он закрыл Ормузский пролив для прохода иностранных коммерческих судов.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что, по оценкам американской разведки и военных, после нескольких недель боевых действий у Ирана осталось свыше 60% ракетных установок и около 40% ударных дронов, этого более чем достаточно для блокирования судоходства в Ормузском проливе.

Тем временем, по сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), с начала блокады американские ВМС перехватили уже 23 связанных с Ираном судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив, вынудив их развернуться и вернуться в иранские порты.