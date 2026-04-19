Неудачей закончилось выведение на орбиту американского спутника связи

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ракета тяжелого класса New Glenn, стартовавшая в воскресенье с космодрома во Флориде, не смогла вывести на заданную орбиту американский спутник сотовой связи BlueBird Block 2, сообщила компания-разработчик носителя Blue Origin миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса.

"Мы подтвердили отделение полезной нагрузки (от носителя). Компания AST SpaceMobile подтвердила, что спутник включился. Но он был выведен на нештатную орбиту. В настоящее время мы проводим оценку ситуации", - говорится в сообщении.

Аппараты сотовой широкополосной связи BlueBird техасской фирмы AST SpaceMobile предназначены для предоставления услуг мобильной связи на территории США. Каждый аппарат оснащен фазированной антенной решеткой, которая позволяет им напрямую подключаться к смартфонам, поддерживая голосовую связь, передачу данных и видео. Для обеспечения постоянного сигнала AST SpaceMobile нужно запустить как минимум 45-60 спутников, тогда как общая численность группировки в перспективе составит 243 аппарата. Сейчас на штатной орбите находится только шесть спутников.

США Blue Origin New Glenn BlueBird AST SpaceMobile Amazon Джефф Безос
