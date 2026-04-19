ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Сегодня грузовое судно TOUSKA, шедшее под флагом Ирана, (...) попробовало пройти через нашу морскую блокаду, и это плохо для него закончилось. Эсминец с управляемыми ракетами ВМС США USS SPRUANCE перехватил TOUSKA в Оманском заливе и сделал ему предупреждение, чтобы оно остановилось", - написал он в социальной сети Truth Social.

По словам президента США, иранская команда судна отказалась останавливаться, после чего американский корабль открыл огонь, и сухогруз получил пробоину в районе его машинного отделения.

В настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США, военные осматривают его груз, утверждает американский президент.

Трамп также напомнил, что TOUSKA находится под американскими санкциями.

Ранее на этой неделе Ливан и Израиль заключили соглашение о временном прекращении огня. После этого Тегеран объявил, что открывает движение через Ормузский пролив.

Однако затем Трамп сообщил, что сохранит морскую блокаду до тех пор, пока не достигнет соглашения об урегулировании спорных вопросов с Ираном.