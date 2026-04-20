В CENTCOM подтвердили, что ВМС США захватили иранское судно в Оманском заливе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы захватили в Оманском заливе грузовое судно, шедшее в иранский порт в нарушение блокады, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), подтвердив сделанное ранее президентом Дональдом Трампом заявление.

"19 апреля... эсминец управляемого ракетного оружия USS Spruance перехватил судно M/V Touska, когда оно шло в северной части Аравийского моря со скоростью 17 узлов в час по пути в иранский порт Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.

В CENTCOM подчеркнули, что американские силы несколько раз предупреждали судно, что оно нарушает американскую блокаду.

"После того, как экипаж Touska не выполнил неоднократные предупреждения, передававшиеся в течение шести часов, USS Spruance приказал судну эвакуировать машинное отделение, а затем выпустил по нему несколько снарядов из 5-дюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель", - уточнили в командовании, добавив, что "позже американские морские пехотинцы из 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт судна, нарушившего условия блокады, которое до сих пор находится под американским контролем".

В сообщении подчеркивается, что американские силы действовали обдуманно, профессионально и соразмерно, чтобы обеспечить соблюдение блокады. С начала блокады американские военные приказали уже 25 связанным с Ираном коммерческим судам развернуться и вернуться в иранские порты.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
