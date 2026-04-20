Поиск

ОАЭ обсуждают с США получение финансовой поддержки на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты начали обсуждение с США возможности получения американской финансовой поддержки на случай, если конфликт вокруг Ирана ввергнет ОАЭ в еще более глубокий кризис, пишет The Wall Street Journal.

"Управляющий Центральным банком ОАЭ Халед Мохамед Балама поднял вопрос о валютной своп-линии на встречах с министром финансов США Скоттом Бессентом, а также представителями министерства финансов и Федеральной резервной системы в Вашингтоне на прошлой неделе", - сообщает издание со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, ОАЭ подчеркнули, что пока им удалось избежать наихудших экономических последствий конфликта вокруг Ирана, однако финансовая поддержка "все еще может потребоваться".

Издание обращает внимание, что такие обсуждения подчеркивают растущую обеспокоенность Эмиратов тем, что конфликт может навредить их экономике и позиции международного финансового центра, истощая валютные резервы и провоцируя отток капитала.

При этом в публикации уточняется, что официально с запросом на валютный своп ОАЭ пока не обращались.

На фоне начавшейся 28 февраля американской операции против Ирана и ответных действий Тегерана пострадала в числе прочего энергетическая инфраструктура ОАЭ, а поставки их нефти через Ормузский пролив оказались блокированы.

Иран ОАЭ США Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
