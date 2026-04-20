ЕАЭС на полгода вернул ввозную пошлину на текстиль из Вьетнама

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввела на полгода триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, включая трикотаж: в отношении этих товаров будет временно отменен преференциальный режим ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщил торговый блок ЕЭК, в течение шести месяцев с текстильной продукции вместо нулевой таможенной пошлины будет взиматься ввозная пошлина согласно действующей ставке Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Она варьируется от вида товара и составляет в среднем 10%, но не менее 1,875-2,2 евро за кг.

Основанием для временной отмены нулевой ставки стало превышение по итогам 2025 года триггерного уровня импорта товара из Вьетнама, предусмотренного соглашением, пояснили в ЕЭК.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

"Путем принятия меры мы обеспечим соблюдение параметров соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и поддержим производителей ЕАЭС", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого цитируются с сообщении.