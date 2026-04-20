Поиск

ЕАЭС на полгода вернул ввозную пошлину на текстиль из Вьетнама

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввела на полгода триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, включая трикотаж: в отношении этих товаров будет временно отменен преференциальный режим ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщил торговый блок ЕЭК, в течение шести месяцев с текстильной продукции вместо нулевой таможенной пошлины будет взиматься ввозная пошлина согласно действующей ставке Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Она варьируется от вида товара и составляет в среднем 10%, но не менее 1,875-2,2 евро за кг.

Основанием для временной отмены нулевой ставки стало превышение по итогам 2025 года триггерного уровня импорта товара из Вьетнама, предусмотренного соглашением, пояснили в ЕЭК.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

"Путем принятия меры мы обеспечим соблюдение параметров соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и поддержим производителей ЕАЭС", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого цитируются с сообщении.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

 Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

 Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

 Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

 ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

Иран отказывается от участия в новом раунде переговоров с США

Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

 Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

В МИД Ирана считают морскую блокаду США нарушением условий перемирия

Орбан не снимет вето на кредит ЕС для Украины до возобновления подачи нефти по "Дружбе"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1777 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов