ЕАЭС установил 5%-ю ввозную пошлину на LED-лампы до конца 2030 года

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила введение ввозной таможенной пошлины в 5% для светодиодных (LED) ламп. Как сказано в решении ЕЭК, пошлина будет действовать до 31 декабря 2030 года включительно.

Сейчас импорт LED-ламп в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пошлиной не облагается.

Под решение ЕЭК подпадают товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД 8539 52 000 2, 8539 52 000 3 и 8539 52 000 9.

Ранее в апреле совет ЕЭК одобрил тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины для отдельных видов LED-модулей, предназначенных для производства светодиодных ламп. В рамках этой меры до 38 млн штук сможет ввезти Белоруссия, до 30 млн штук - Казахстан и до 23 млн штук - Киргизия.

Льгота будет действовать по 30 июня 2028 года включительно.

Одновременно совет ЕЭК тогда поручил коллегии рассмотреть вопрос о повышении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении самих ламп. "Решение направлено на оказание содействия производителям светодиодных ламп ЕАЭС, обеспечение импортозамещения конечной продукции, а также снижение себестоимости готовых изделий и повышение их конкурентоспособности", - прокомментировал тогда введение тарифной льготы и планы по установлению пошлины министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

