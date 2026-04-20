Число раненных в ходе операции против Ирана военных США достигло 415

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Согласно обновленным данным, не менее 415 американских военнослужащих получили ранения с начала операции против Ирана, сообщил Пентагон.

В ходе боевых действий были ранены 271 военнослужащий армии, 63 моряка ВМС, 19 морских пехотинцев и 62 военнослужащих ВВС.

В сообщении отмечается, что большая часть раненых уже вернулась в строй.

Как ранее сообщал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, большинство ранений американские военнослужащие получили в результате атак иранских беспилотников.

В ходе боевых действий погибли 13 американских военнослужащих, в том числе шесть в Кувейте и один в Саудовской Аравии. Остальные погибли в результате крушения американского самолета-заправщика.