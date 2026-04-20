МЧС РФ доставит гуманитарную помощь населению Ливана

Ведомство также эвакуирует россиян и членов их семей в Москву

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставит более 27 тонн гуманитарной помощи населению Ливана, а также вывезет граждан России и членов их семей в Москву, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Борт Ил-76 МЧС РФ доставит гуманитарный груз общей массой более 27 тонн. В составе груза передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки. Обратным рейсом из Бейрута в Москву будут доставлены граждане РФ и члены их семей", - говорится в сообщении.

Гуманитарная операция и эвакуация россиян организована в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, добавили в ведомстве.

По данным минздрава Ливана на 17 апреля, число жертв в стране в результате израильских ударов достигло 2,2 тыс. человек, еще 7,5 тыс. человек получили ранения разной степени тяжести.