Ливан работает над соглашением о постоянном прекращении огня с Израилем

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ливана работают над тем, чтобы добиться соглашения с Израилем, которое позволило бы установить не временный, а постоянный режим прекращения огня, сообщил в пятницу ливанский президент Жозеф Аун.

"Мы находимся на новом этапе. Это переходный этап (...) по работе над постоянным соглашением, которое сохранит права нашего народа, единство нашей страны и суверенитет нашей нации", - приводят ближневосточные СМИ слова Ауна.

Говоря о прямых переговорах с Израилем, президент Ливана отметил, что "это не знак слабости или уступок". Он также пообещал, что "не уступит и дюйма национальной территории".

Ауи отметил, что Ливан "больше не пешка в чьей-либо игре, не арена чьих-либо войн, и никогда ею не будет".

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на 17 апреля.

Ситуация осложняется тем, что боевые действия против Израиля ведет не армия Ливана, а ливанское движение "Хезболла", напрямую не подчиняющееся Бейруту.