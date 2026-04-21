CBS сообщил, что второй раунд переговоров Израиля и Ливана состоится 23 апреля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры на уровне послов между Израилем и Ливаном состоятся в четверг в госдепартаменте США, сообщает CBS News.

"Соединенные Штаты приветствуют продуктивное взаимодействие, начавшееся 14 апреля", - сообщил телеканалу чиновник госдепа.

"Мы продолжим содействовать прямым, добросовестным дискуссиям между правительствами двух стран", - отметил он.

Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника также пишет, что второй раунд прямых переговоров между послом Израиля в Вашингтоне Йехиелем Лейтером и его ливанской коллегой Надой Моавад состоится в четверг.

По словам собеседника издания, во встрече примут участие израильская ливанская и американская стороны.

Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что двусторонними переговорами с Израилем будет заниматься ливанская делегация во главе с бывшим послом в Вашингтоне Саймоном Карамом.

"Цель переговорного варианта состоит в том, чтобы остановить враждебные действия, положить конец израильской оккупации южных районов и развернуть армию вплоть до международно признанных южных границ", - заявил Аун.

Первый раунд переговоров между Израилем и Ливаном прошел 14 апреля в Вашингтоне.