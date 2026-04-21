Каллас заявила, что Совет мира Трампа не соответствует резолюции Совбеза ООН

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ЕС и США работают вместе по восстановлению мира в секторе Газа, но Евросоюз не присоединяется к Совету мира, поскольку считает, что он не соответствует предусмотренному резолюцией Совбеза ООН, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она пояснила, что, согласно резолюции СБ ООН, в Совете мира должна быть учтена роль палестинцев, а сам орган должен быть временным.

"Именно это мы, наши государства-члены и поддерживали в Совете Безопасности ООН. Но в уставе созданной организации не упоминаются все эти важные для нас моменты, и именно поэтому мы не можем присоединиться к этому Совету мира", - сказала Каллас в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по случаю заседания Специального комитета по координации международной помощи палестинцам (AHLC).

Вместе с тем, отвечая на соответствующий вопрос, высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что совместная работа на этом направлении очень важна, и в нее необходимо вовлекать палестинцев.

"Для нас роль палестинцев в построении палестинского государства является важнейшей. Оно должно возглавляться палестинцами и принадлежать им", - подчеркнула Каллас.