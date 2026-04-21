Каллас заявила, что Совет мира Трампа не соответствует резолюции Совбеза ООН

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ЕС и США работают вместе по восстановлению мира в секторе Газа, но Евросоюз не присоединяется к Совету мира, поскольку считает, что он не соответствует предусмотренному резолюцией Совбеза ООН, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В миреКаллас отметила торможение мирного плана для Газы из-за войны с ИраномЧитать подробнее

Она пояснила, что, согласно резолюции СБ ООН, в Совете мира должна быть учтена роль палестинцев, а сам орган должен быть временным.

"Именно это мы, наши государства-члены и поддерживали в Совете Безопасности ООН. Но в уставе созданной организации не упоминаются все эти важные для нас моменты, и именно поэтому мы не можем присоединиться к этому Совету мира", - сказала Каллас в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по случаю заседания Специального комитета по координации международной помощи палестинцам (AHLC).

Вместе с тем, отвечая на соответствующий вопрос, высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что совместная работа на этом направлении очень важна, и в нее необходимо вовлекать палестинцев.

"Для нас роль палестинцев в построении палестинского государства является важнейшей. Оно должно возглавляться палестинцами и принадлежать им", - подчеркнула Каллас.

МЧС РФ доставит гуманитарную помощь населению Ливана

МИД Кубы подтвердил, что Гавана контактирует с Вашингтоном

Число раненных в ходе операции против Ирана военных США достигло 415

Трамп заявил, что из-за морской блокады Иран теряет $500 млн в день

Эксперты полагают, что для вывоза обогащенного урана из Ирана потребуются тысячи военных США

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1800 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов