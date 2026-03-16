Каллас отметила торможение мирного плана для Газы из-за войны с Ираном

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Военные действия США и Израиля против Ирана застопорили мирный план для сектора Газа, проблемы Западного берега Иордана тем временем также усугубляются, заявила на пресс-конференции высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

"Да, это правда, что эта новая война на Ближнем Востоке отвлекает внимание от того, что происходит в Газе и на Западном берегу. И министры сегодня также поднимали этот вопрос, потому что мы видим, что такое развитие используется для того, чтобы снова препятствовать доступу гуманитарной помощи в Газу", - сказала она.

По ее мнению, "второй этап мирного плана (для сектора Газа - ИФ) полностью застопорился, поэтому необходимо продолжать уделять этому внимание".

Она также указала на жестокое поведение израильских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу Иордана.

"Это огромная, огромная проблема. И именно поэтому снова прозвучал призыв к введению санкций против агрессивных поселенцев. 26 стран хотят этого, одна блокирует (единогласное голосование 27 государств-членов ЕС - ИФ). Такова печальная реальность", - констатировала Каллас.