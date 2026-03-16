Каллас отметила торможение мирного плана для Газы из-за войны с Ираном

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Военные действия США и Израиля против Ирана застопорили мирный план для сектора Газа, проблемы Западного берега Иордана тем временем также усугубляются, заявила на пресс-конференции высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

"Да, это правда, что эта новая война на Ближнем Востоке отвлекает внимание от того, что происходит в Газе и на Западном берегу. И министры сегодня также поднимали этот вопрос, потому что мы видим, что такое развитие используется для того, чтобы снова препятствовать доступу гуманитарной помощи в Газу", - сказала она.

По ее мнению, "второй этап мирного плана (для сектора Газа - ИФ) полностью застопорился, поэтому необходимо продолжать уделять этому внимание".

Она также указала на жестокое поведение израильских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу Иордана.

"Это огромная, огромная проблема. И именно поэтому снова прозвучал призыв к введению санкций против агрессивных поселенцев. 26 стран хотят этого, одна блокирует (единогласное голосование 27 государств-членов ЕС - ИФ). Такова печальная реальность", - констатировала Каллас.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов

Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

 Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

Трамп назвал Иран бумажным тигром

 Трамп назвал Иран бумажным тигром

Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска

ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана

Непогода в США вызвала отмены авиарейсов и масштабные отключения электричества

 Непогода в США вызвала отмены авиарейсов и масштабные отключения электричества

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Белом доме не исключили переноса визита Трампа в Китай

 В Белом доме не исключили переноса визита Трампа в Китай
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 797 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8688 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
