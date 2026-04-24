Поиск

ЕС разрабатывает оборонные планы с учетом возможного отсутствия поддержки США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз составляет оборонные планы на случай, если какая-либо из стран ЕС подвергнется нападению, с учетом варианта, что США откажутся помочь в этой критической ситуации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Планы помощи странам-участницам готовятся как с учетом помощи от союзной державы США, так и без этой помощи. По словам собеседников агентства, чиновники ЕС изучают, как можно дать совместный ответ, если на члена Евросоюза нападут обычными военными силами, или речь будет идти о кибератаке.

В частности, обсуждения идут по поводу способа применения Статьи 42.7 Договора о Евросоюзе: она затрагивает взаимную оборону, обязывает государства ЕС оказывать помощь стране, ставшей жертвой вооруженной агрессии. Статью задействовали лишь раз при террористических атаках во Франции в 2015 году.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта 24 апреля заявил, что накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас проинформировала, какие меры принимают в ЕС в этом направлении.

Однако, по словам собеседников агентства, брифинг Каллас встретили без энтузиазма, поскольку собравшиеся не желают нагнетать обстановку в преддверии запланированного на июль саммита НАТО.

Bloomberg объясняет, что ЕС находится в непростом положении: лидеры Евросоюза пытаются взять больше ответственности за его безопасность, но не ставя при этом под сомнение роль НАТО в обороне континента. Несмотря на масштабные военные траты, страны ЕС не имеют такого потенциала и инфраструктуры как НАТО, вынуждены полагаться на военную мощь США в рамках альянса.

Антониу Кошта Евросоюз Кая Каллас НАТО США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

