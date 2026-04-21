Поиск

Беспилотник ВМС США провел разведку вблизи Ирана

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США во вторник ночью провел длительный полет в районах Персидского залива и Ормузского пролива вблизи Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен с авиабазы Муваффак Салти в Иордании и после пролета над Саудовской Аравией направился в Персидский залив. Там он начал курсировать над международными водами вдоль иранского побережья. Затем беспилотник совершил два пролета над Ормузским проливом, после чего направился на базу.

Полет продолжался в течение более двух часов на высоте примерно 14 км.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

