Трамп считает, что Иран способен быстро разработать достигающие США ракеты

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Иранские специалисты могут сравнительно быстро разработать ракеты, способные долететь до США, предположил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"У них уже есть ракеты, которыми можно бить по Европе, но не по нам. Однако, вероятно, в не самом отдаленном будущем у них появятся и ракеты, способные угрожать США, если мы ничего не сделаем для решения этой проблемы", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.

Ранее американский лидер заверил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана.