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Трамп намерен при неудаче переговоров отправить в Иран спецназ или сохранить блокаду портов

Трамп намерен при неудаче переговоров отправить в Иран спецназ или сохранить блокаду портов
Дональд Трамп
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия успехов в диалоге с Тегераном американское командование может организовать рейд спецназа на территорию Ирана или остановиться на варианте с продолжением блокады иранских портов.

"Есть два варианта. Номер один: это значит, что мы, вероятно, зайдем на территорию и займемся всем, что осталось, чем еще не занимались наши военные. Или это будет означать то, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что блокада, вероятно, более мощная вещь, чем какая-либо из атак, когда либо совершавшихся на Иран", - сказал Трамп в интервью Financial Times.

Он отметил, что переговоры о возможном соглашении Вашингтона и Тегерана продолжаются и что власти США "посмотрят, к чему это приведет".

В воскресенье на фоне израильских атак на Ливан Иран провел серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению Армии обороны Израиля, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. В понедельник Израиль нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана; иранские военные вели обстрел Израиля баллистическими ракетами.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран
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