Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июня

Атака БПЛА на поезд Москва - Симферополь в Крыму, Иран и Израиль обменялись ударами, партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь на территории Крыма. В результате удара по тепловозу пострадал машинист, его помощник погиб. Пассажиры всех поездов, находившихся на территории Крыма, были эвакуированы. Движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено.

- Израиль в понедельник утром атаковал военные объекты в западной и центральной частях Ирана ракетами воздушного базирования. В нескольких городах, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы. Накануне вечером Иран запустил баллистические ракеты по Израилю, целясь в авиабазу Рамат-Давид. МИД Ирана назвал удары ответом на неоднократные нарушения прекращения огня.

- Дональд Трамп заявил, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем может помешать Вашингтону заключить сделку с Тегераном. Он призвал Иран вернуться к переговорам, а Израиль – не наносить ответные удары.

- После подсчета 90% голосов на парламентских выборах в Армении лидирует партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она набирает 50,25%, у партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 23,31%. На третьем месте блок "Армения" Роберта Кочаряна - 9,78%.

- Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в попытке оказать давление на ЦИК после заявления премьера о том, что "Гражданский договор" "единолично сформирует правительство", одержав победу на выборах. Карапетян обвинил власти республики в подтасовке результатов голосования.

- Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в акватории моря Сулавеси у южного побережья острова Минданао (Филиппины), объявлена угроза цунами. Власти призвали жителей Минданао переместиться на возвышенности.

- Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Северную Корею, сообщило "Синьхуа".

- Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере выиграл Roland Garros. В финале турнира он победил итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).