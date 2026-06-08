Партия Пашиняна на выборах в Армении набирает чуть более 50% после подсчета 90% голосов

У партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 23,31%

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обращается к своим сторонникам на площади Республики Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает на парламентских выборах 50,25% по результатам подсчета 90% голосов избирателей, сообщает ЦИК республики.

У партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 23,31%. На третьем месте блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 9,78%. Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 4,2%.

Таким образом, на данный момент у оппозиции в сумме 36,88% голосов.

Отмечается, что подсчитаны голоса с 1199 из 2005 избирательных участков.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков - 8%.

После подсчета 10% голосов Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор" "единолично сформирует правительство", одержав победу на парламентских выборах. Представители оппозиционных партий назвали заявление премьера попыткой давления на ЦИК.