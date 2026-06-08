Каллас объявила о новых правилах действий кораблей военно-морской операции ЕС IRINI

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о новых правилах действий кораблей военно-морской операции ЕС IRINI в Средиземном море: перед ними поставлена задача досматривать суда, включая танкерный флот.

"В отношении свободы судоходства или морской безопасности, мы также обсудим "теневой флот". Наша операция IRINI изменила правила своих военных действий и теперь начала досмотр кораблей", - сказала Каллас журналистам в понедельник перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в кипрской столице Никосии.

Операция IRINI проводится в Средиземном море с 2020 года. Ее главная задача - обеспечивать соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Помимо оружейного эмбарго, IRINI собирает данные о незаконном экспорте нефти из Ливии, помогает в подготовке ливийской береговой охраны и отслеживает маршруты контрабандистов.