В ЦАХАЛ зафиксировали новый пуск ракет из Ирана по Израилю

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник засекла еще одну волну баллистических ракет, стартовавших из Ирана в сторону Израиля, сообщает The Times of Israel.

Вскоре после этого сирены воздушной тревоги зазвучали на севере Израиля, на Голанских высотах. Также иранские ракеты нацелены на центральные районы Израиля.

В воскресенье Иран провел серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению ЦАХАЛ, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. В свой черед ЦАХАЛ сообщила, что Израиль в понедельник нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.