Иранское командование объявило о приостановке ударов по Израилю

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Центральном штабе иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия" в понедельник заявили, что военные Ирана пока что прекращают удары по Израилю, однако дальнейшие действия будут зависеть от обстановки в Ливане.

"Объявляется приостановка операций вооруженных сил. Однако нужно подчеркнуть, что если агрессия и злодеяния продолжатся, в том числе и на юге Ливана, то в будущем последуют гораздо более суровые и сокрушительные меры", - приводит агентство "Мехр" выдержки из заявления командования.

Иранские военные уточнили, что Иран нанес серию ударов по Израилю, поскольку он, при поддержке США, вел боевые действия на юге Ливана и атаковал Дахию - пригороду Бейрута, который является оплотом движения "Хезболла".

Ранее глава Совета по определению государственной целесообразности Ирана Садик Лариджани заявил, что атака Ирана на Израиль в защиту Ливана - это не просто военный ответ, а "официальное провозглашение стратегической доктрины".

Аятолла отметил, что, что данные удары стали "ясным посланием": если какая-либо часть "оси сопротивления", в которую входит "Хезболла", подвергнется атаке, за этим последует "ответ, выходящий за географические границы" и способный "изменить региональный баланс сил".