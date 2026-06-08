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Си Цзиньпин прибыл с госвизитом в КНДР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Северную Корею, сообщает "Синьхуа".

"Генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Китая и председатель КНР прибыл в Пхеньян в понедельник с государственным визитом", - отмечает агентство.

Согласно сообщениям китайских СМИ, в рамках подготовки к визиту на улицах Пхеньяна были вывешены портреты Си Цзиньпина и флаги обеих стран.

По всей столице также размещены баннеры на корейском и китайском языках, прославляющие дружбу двух стран.

В этом году исполняется 65 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Пхеньяном и Пекином.

Последний визит Си Цзиньпина в Северную Корею состоялся семь лет назад - 20-21 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что председатель КНР посетит КНДР с 8 по 9 июня по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына.

КНДР Ким Чен Ын Китай Пхеньян
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