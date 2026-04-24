Трамп не против участия Ирана в Чемпионате мира по футболу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия иранской футбольной команды в Чемпионате мира, матчи которого пройдут в июне в США.

"Мы бы не хотели влиять на иранских спортсменов, которые хотят принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу этим летом", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в чемпионате.

"Никто из США не говорил им, что они не могут приехать. (...) Проблема с Ираном заключалась бы не в их спортсменах. Она была бы в других людях, которых они хотели бы взять с собой. Некоторые из них имеют связи с КСИР (Корпус стражей Исламской революции - ИФ)", - сказал Рубио журналистам в Овальном кабинете.

"Чего они не могут привезти в нашу страну, так это группу террористов из КСИР, которые притворяются журналистами и спортивными тренерами", - отметил он.

Ранее появилась информация, что спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил заменить Иран Италией, которая не прошла квалификацию.

Замполли сообщил CNN, что предложил эту идею Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино, добавив, что, насколько он понимает, Иран не планирует участвовать.

В интервью агентству Associated Press он отметил, что "моя просьба не является политической".

Между тем министр спорта Италии Андреа Абоди заявил в интервью телеканалу Sky News: "Во-первых, это невозможно. Во-вторых, это не очень хорошая идея".

