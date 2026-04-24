Рынки акций Европы закрылись без единой динамики

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг с разнонаправленными изменениями, трейдеры оценивали новости с Ближнего Востока, а также статданные и корпоративную отчетность.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,05%, до 614,2 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,19%, германский DAX - 0,16%, испанский IBEX 35 - 0,67%. Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,87%, итальянский FTSE MIB - на 0,26%.

Давление на мировые рынки продолжает оказывать отсутствие прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив, что толкает вверх цены на нефть.

Власти Германии накануне понизили прогноз роста ВВП страны на 2026 год вдвое - до 0,5% с 1% - из-за скачка цен на энергоресурсы в результате конфликта.

Предварительное значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в ФРГ в апреле снизилось до минимальных с декабря 2024 года 48,3 пункта с 51,9 пункта в марте. Значение PMI ниже 50 пунктов говорит о спаде экономической активности. Германский индикатор опустился ниже этой отметки впервые с мая 2025 года.

Во Франции сводный PMI в текущем месяце упал до 47,6 пункта с мартовских 48,8 пункта и стал самым низким с октября. Спад деловой активности в стране продолжается четвертый месяц подряд.

Сводный PMI в еврозоне в целом уменьшился в апреле до 48,6 пункта (минимум с ноября 2024 года) с 50,7 пункта в марте, в Великобритании - вырос до 52 пунктов с 50,3 пункта.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг стали акции французской bioMerieux SA (-17,5%). Биотехнологическая компания зафиксировала органическое снижение продаж на 3,9% в первом квартале, в частности, из-за негативных последствий геополитической напряженности. Она ухудшила прогнозы прибыли и выручки на текущий год.

Бумаги франко-итальянского производителя очков EssilorLuxottica потеряли в цене 4,8%. Компания показала квартальную выручку на уровне прогнозов рынка, а также объявила о приобретении итальянской Faro, специализирующейся на высокоточных технологиях для производства очков.

Стоимость акций оборонного подрядчика Saab увеличилась на 3,8%, несмотря на новость о сокращении заказов в первом квартале на 5%.

Капитализация Heineken снизилась на 0,4%. Пивоваренная компания подтвердила прогноз органического повышения операционной прибыли в 2026 году на 2-6%, однако отметила, что сложная макроэкономическая среда, в том числе увеличение цен на энергоносители, может негативно сказаться на настрое потребителей и ослабить спрос на пиво.

Цена бумаг ASML понизилась на 2,1% после того, как тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. отказалась закупать её оборудование для производства продвинутых микрочипов из-за слишком высокой стоимости. ASML является крупнейшей по капитализации компанией Европы.

Лидером роста в сводном европейском индексе стали акции STMicroelectronics, подскочившие на 14,1% после сильной квартальной отчетности. Производитель микрочипов в первом квартале увеличил выручку на 23%, до $3,1 млрд, при среднем прогнозе аналитиков в $3,04 млрд.

Рыночная стоимость Nokia Corp. повысилась на 6,4%. Финский производитель телекоммуникационного оборудования увеличил операционную прибыль в первом квартале в 1,5 раза, причем показатель превзошел ожидания рынка. Nokia ожидает, что по итогам текущего года этот показатель будет выше середины прогнозного диапазона в 2-2,5 млрд евро.

Тем временем L'Oreal сообщила, что органический рост ее продаж в первом квартале составил 7,6%. Это существенно превысило консенсус-прогноз рынка в 3-4%. Бумаги французского производителя косметики подорожали почти на 9%, максимальными темпами с 2008 года.

Акции Nestle прибавили в цене 5,9%. Крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в первом квартале сократил выручку на 5,7% год к году, при этом органически она выросла на 3,5%.