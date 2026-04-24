Евросоюз вывел из-под санкций пять азербайджанских танкеров

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз вывел из-под санкционных ограничений пять танкеров, владельцем которых является Азербайджан, сообщило ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Согласно решению совета Евросоюза от 23 апреля 2026 года, санкции, примененные к судну Zagatala, принадлежащему ASCO, а также судам Shusha, Karabakh, Khankendi и Zangezur, принадлежащим SA Maritime AFZECO - совместному предприятию ASCO и Госнефтекомпании Азербайджана - отменены. В соответствии с решением указанные суда исключены из санкционного списка Европейского союза", - сказано в сообщении.

Положительное решение вопроса стало возможным благодаря скоординированной дипломатической и правовой деятельности администрации президента Азербайджана, министерств иностранных дел, цифрового развития и транспорта республики, ASCO и ГНКАР.

"Следует отметить, что указанные суда были переданы третьим сторонам в долгосрочную аренду на основании чартерных соглашений, при этом их эксплуатация осуществлялась в полном соответствии с международными правилами, включая санкционные требования. Принятое решение рассматривается как результат объективного подхода, основанного на нормах международного права, а также конструктивного диалога", - сообщило ASCO.

Судя по открытым источникам, названные выше танкеры в 2025 году подпали под санкции Европейского союза, Соединенного Королевства и Канады по обвинениям, связанным с перевозкой российской нефти.