Евросоюз вывел из-под санкций пять азербайджанских танкеров

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз вывел из-под санкционных ограничений пять танкеров, владельцем которых является Азербайджан, сообщило ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Согласно решению совета Евросоюза от 23 апреля 2026 года, санкции, примененные к судну Zagatala, принадлежащему ASCO, а также судам Shusha, Karabakh, Khankendi и Zangezur, принадлежащим SA Maritime AFZECO - совместному предприятию ASCO и Госнефтекомпании Азербайджана - отменены. В соответствии с решением указанные суда исключены из санкционного списка Европейского союза", - сказано в сообщении.

Положительное решение вопроса стало возможным благодаря скоординированной дипломатической и правовой деятельности администрации президента Азербайджана, министерств иностранных дел, цифрового развития и транспорта республики, ASCO и ГНКАР.

"Следует отметить, что указанные суда были переданы третьим сторонам в долгосрочную аренду на основании чартерных соглашений, при этом их эксплуатация осуществлялась в полном соответствии с международными правилами, включая санкционные требования. Принятое решение рассматривается как результат объективного подхода, основанного на нормах международного права, а также конструктивного диалога", - сообщило ASCO.

Судя по открытым источникам, названные выше танкеры в 2025 году подпали под санкции Европейского союза, Соединенного Королевства и Канады по обвинениям, связанным с перевозкой российской нефти.

Пашинян выступил против использования геноцида армян в современной политике

В США предъявили обвинения военному, заработавшему $400 тыс. на ставках на захват Мадуро

ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны

Что случилось этой ночью: пятница, 24 апреля

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby's за $96 тыс.

Трамп ожидает встречи лидеров Израиля и Ливана Белом доме в ближайшие недели

Кувейт открывает свое воздушное пространство впервые с 28 февраля

Трамп заявил, что присутствие Путина на саммите G20 было бы полезным

WP пишет, что США намерены пригласить Путина на саммит G20

Президент США заявил, что Израиль и Ливан продлят перемирие на три недели

