Белый дом подтвердил, что Уиткофф и Кушнер едут в Пакистан на переговоры с Ираном

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер направятся в субботу в Исламабад на переговоры с представителями Ирана, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Уиткофф и Джаред отправятся в Пакистан завтра, чтобы выслушать иранцев", - сказала она журналистам.

"Мы надеемся, что успехи будут. Мы надеемся, что эта встреча приведет к положительному развитию событий", - продолжила она.

Ранее о поездке Уиткоффа и Кушнера сообщалось в западных СМИ. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что он отправляется в поездки в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.

Между тем, Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио будут ждать в Вашингтоне результаты консультаций в Исламабаде. В случае положительного их исхода, добавила Левитт, в Пакистан поедет и вице-президент Вэнс.

По ее словам, "за последние пару дней США видели некоторый прогресс от иранской стороны". Она заключила, что следует подождать результатов ожидаемой встречи.

США Иран Пакистан Джаред Кушнер Стив Уиткофф Аббас Аракчи Дональд Трамп
