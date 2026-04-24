Белый дом подтвердил, что Уиткофф и Кушнер едут в Пакистан на переговоры с Ираном

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер направятся в субботу в Исламабад на переговоры с представителями Ирана, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Уиткофф и Джаред отправятся в Пакистан завтра, чтобы выслушать иранцев", - сказала она журналистам.

"Мы надеемся, что успехи будут. Мы надеемся, что эта встреча приведет к положительному развитию событий", - продолжила она.

Ранее о поездке Уиткоффа и Кушнера сообщалось в западных СМИ. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что он отправляется в поездки в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.

Между тем, Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио будут ждать в Вашингтоне результаты консультаций в Исламабаде. В случае положительного их исхода, добавила Левитт, в Пакистан поедет и вице-президент Вэнс.

По ее словам, "за последние пару дней США видели некоторый прогресс от иранской стороны". Она заключила, что следует подождать результатов ожидаемой встречи.