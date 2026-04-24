МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Политика Вашингтона в космической сфере приобретает все более агрессивный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Политика же США в космической сфере приобретает все более агрессивный провокационный характер. Официальные лица в Вашингтоне открыто заявляют об амбициях на абсолютное доминирование в околоземном пространстве", - сказала она на брифинге в пятницу.

Захарова добавила, что "ключевая роль в достижении поставленных задач отводится проекту по созданию глобальной системы противоракетной обороны "Золотой купол", которая предусматривает, в том числе, развертывание ударных средств перехвата космического базирования".

"Под завесой мнимой, опять же российской, как они говорят, угрозы американцы при активной поддержке ряда сателлитов активизируют шаги, которые направлены на размещение в космосе оружейных систем и наращивания там силового потенциала", - отметила представитель МИД.

Она также указала, что "упомянутые шаги предусматривают, в том числе, значительное увеличение численности космических сил США, массовое производство и неконтролируемый вывод на орбиту десятков тысяч спутников, а также совершенствование систем подавления космических аппаратов других государств".

Комментируя слухи о якобы имеющихся у России намерениях разработать противоспутниковое ядерное оружие, Захарова заявила, что они "не имеют ничего общего с действительностью, являются частью пропагандистской кампании по дискредитации космической деятельности нашей страны и ее инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

"Наша страна неукоснительно соблюдает договор о космосе 1967 года. Он является краеугольным камнем международного космического права. Статья 4 прямо запрещает вывод на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или иными видами оружия массового уничтожения, устанавливать и размещать такое оружие в космосе другими способами", - добавила дипломат.

По ее словам, Москва "последовательно выступает в пользу выработки международного юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов".