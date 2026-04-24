Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США расширило протоколы исполнения смертной казни, разрешив расстрелы, использование смертельных инъекций и газовые камеры для приговоренных к высшей мере наказания по федеральным обвинениям, сообщает в пятницу CBS.

"Среди принятых мер – использование протокола о смертельной инъекции, применявшегося во время первой администрации Трампа, расширение протокола с включением дополнительных способов казни, таких как расстрел, и оптимизация внутренних процессов для ускорения рассмотрения дел о смертной казни", - приводит телеканал выдержку из заявления ведомства.

Президент США Дональд Трамп возобновил смертные приговоры во время первого срока на посту президента с 2017 по 2021 год после почти 20-летнего перерыва.

США
Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

 Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

 Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

 DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

 Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса

Аэропорт Тегерана в субботу возобновит обслуживание части международных рейсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1899 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов