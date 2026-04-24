Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США расширило протоколы исполнения смертной казни, разрешив расстрелы, использование смертельных инъекций и газовые камеры для приговоренных к высшей мере наказания по федеральным обвинениям, сообщает в пятницу CBS.

"Среди принятых мер – использование протокола о смертельной инъекции, применявшегося во время первой администрации Трампа, расширение протокола с включением дополнительных способов казни, таких как расстрел, и оптимизация внутренних процессов для ускорения рассмотрения дел о смертной казни", - приводит телеканал выдержку из заявления ведомства.

Президент США Дональд Трамп возобновил смертные приговоры во время первого срока на посту президента с 2017 по 2021 год после почти 20-летнего перерыва.