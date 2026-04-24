Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Представители Ирана в пятницу могут провести переговоры с пакистанскими коллегами, однако США во встрече принимать участие не будут, сообщает CNN со ссылкой на американский источник.

По данным CNN, в Исламабаде рассчитывают, что встреча в пятницу приведет ко второму раунду переговоров США и Ирана.

Ранее пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники передавал, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, прибудет в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США.

Позднее IRNA сообщило, что Аракчи в пятницу отправится в поездку, в ходе которой посетит Пакистан, Оман и Россию.