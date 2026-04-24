Поиск

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Блокада иранских портов и судов, связанных с Ираном, приобрела "глобальный" характер и она будет оставаться в силе на весь период переговоров по соглашению с Тегераном, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Эта усиливающаяся блокада также приобрела глобальный характер. Только на этой неделе мы захватили два иранских судна теневого флота в Индо-Тихоокеанском регионе, которые покинули иранские порты до вступления блокады в силу", - сказал он.

"Они (иранцы) думали, что успели выйти вовремя. Но это было не так. Мы захватили их суда, находящиеся под санкциями, и мы захватим еще больше. Наша блокада растет и приобретает глобальный характер", - добавил глава Пентагона.

Министр указал, что у Ирана "есть все необходимое в мире время", чтобы заключить сделку, и призвал Тегеран сесть за стол переговоров для обсуждения предложений по прекращению войны.

"Иран знает, что у него еще есть возможность сделать мудрый выбор. Как мы уже говорили, сделайте мудрый выбор за столом переговоров", - сказал он.

"Все, что им нужно сделать, это отказаться от ядерного оружия - и сделать это осмысленно и поддающимся проверке образом. Или же они могут наблюдать, как хрупкое экономическое положение их режима рушится под неумолимым давлением американской мощи. Блокада будет продолжаться столько, сколько бы это ни заняло времени", - добавил Хегсет.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

