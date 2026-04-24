Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Подготовка покушения на руководителей РКН, изменение ключевой ставки и ужесточение лимита в российском футболе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора. По данным спецслужбы, планировался подрыв автомобиля. В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь человек, руководитель группы оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Среди задержанных администратор чата, где планировали покушение на замглавы РКН.

- Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Шаг вновь составил 50 базисных пунктов. Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу обсуждал варианты сохранения ставки и ее снижение на полпроцентного пункта.

- Пожар на морском терминале в Туапсе после атаки БПЛА полностью потушен. По данным оперштаба региона, из-за проливных дождей поднялась вода в реке Туапсе и нефтепродукты перелились через ранее выставленные боновые заграждения. Они частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию.

- Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Этот статус ему был присвоен в 2023 году.

- ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны. Евросоюз запретил экспорт в Киргизию ряда станков и телекомоборудования. Решение объяснили высоким риском реэкспорта такой продукции в Россию.

- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 193 на 193.

- Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов, предупреждает Ассоциация туроператоров России. Визовый оператор VFS Global призвал внимательно ознакомиться с перечнем документов, которые требуются для подачи на визу в Японию.

- Минспорт ужесточил лимит на легионеров в РПЛ. Со следующего сезона 2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле их должно быть не более 7.