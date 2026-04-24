Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии в пятницу принял решение об отмене с 25 апреля режима чрезвычайного положения в энергетике.

За это решение проголосовали 69 депутатов от власти и оппозиции.

Введение режима ЧП в энергетике позволило преодолеть острую фазу кризиса, "но сегодня условия для его отмены выполнены", заявил в парламенте премьер Молдавии Александр Мунтяну.

Он напомнил, что режим ЧП был введен, когда Молдавия "одновременно столкнулась с двумя серьезными рисками": давлением на электроэнергетическую систему из-за повреждения ЛЭП Вулкэнешть-Исакча и перебоями на топливном рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, правительству удалось покрыть потребление электроэнергии за счет коммерческих закупок и предотвратить дефицит топлива.

Как сообщил премьер, далее правительство будет управлять рисками через режим повышенной готовности в энергетике.

"Правительство продолжит управлять рисками посредством механизмов режима повышенной готовности, которые позволяют нам оперативно вмешиваться, ежедневно отслеживать запасы и защищать потребителей до тех пор, пока сохраняется региональная нестабильность. Важно сохранять бдительность. Правительство продолжит применять необходимые меры для защиты граждан и экономики", - заверил Мунтяну.