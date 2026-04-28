Службу госбезопасности Грузии возглавил бывший руководитель МВД Гека Геладзе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Грузии утвердил руководителем Службы госбезопасности страны Геку Геладзе, занимавшего до этого назначения пост министра внутренних дел.

Как заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, по его мнению, на новой должности Геладзе будет так же успешен, как и на прежней.

"Несмотря на то, что Гека Геладзе был успешным министром внутренних дел, вызовы остаются и по всем направлениям необходимы внимание и бдительность. Мы видим, какая сложная ситуация в мире и вокруг нас, поэтому считаем, что Гека Геладзе успешно справится с новыми обязанностями", - сказал Кобахидзе.

МВД Ираклий Кобахидзе Грузия Гека Геладзе
