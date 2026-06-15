Трамп объявил о прекращении морской блокады Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американская морская блокада Ирана завершается, заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех! Теперь я разрешаю немедленное прекращение проводимой США морской блокады", - написал он в ночь на понедельник в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп заявил и о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. По словам американского президента, Иран не будет взимать за это пошлины.